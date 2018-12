PSG : Neymar est bien dans l'avion du PSG pour Belgrade

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Le Paris Saint-Germain a mis en ligne, via les réseaux sociaux, quelques photos de ses joueurs qui embarquaient dans l'avion direction Belgrade, où le PSG affrontera mardi soir l'Etoile Rouge dans un match décisif de Ligue des champions. Et parmi ces photos, on voit Neymar qui, café à la main, est bien dans le groupe du Paris SG. On ne sait évidemment pas encore si la star brésilienne sera en état de jouer, mais au moins Thomas Tuchel pourra compter sur Neymar au cas où l'ultime test ce lundi soir au Marakana est positif.