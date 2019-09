PSG : Neymar en retard à l’entrainement, la police le retient

Dans : PSG, Ligue 1.

Débarrassé de plusieurs problèmes en ce mois de septembre, Neymar peut désormais se consacrer à ce qu’il fait de mieux : jouer au football.

Mais la difficile fin de saison dernière fait de nouveau partie de son actualité, puisque le numéro 10 du PSG a été entendu par la police ce mardi, provoquant son retard à l’entrainement par la suite. Les forces de l’ordre ont ainsi interrogé le Brésilien au sujet de l’incident du 27 avril dernier, quand le joueur parisien a donné une petite gifle à un supporter qui insultait les Parisiens à leur passage, dans la montée des marches du Stade de France afin d’aller chercher la médaille de finaliste de la Coupe de France.

Ce sympathisant rennais dénommé Nelson a décidé de porter plainte et la Brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP) s’est saisie de l’affaire, interrogeant la « victime » et désormais son opposant. Sans que l’on sache pour le moment ce qu’il en concrètement de cette affaire un poil grotesque, Neymar a en tout cas été retenu un peu plus longtemps que prévu, provoquant son arrivée en léger retard sur le terrain d’entrainement. Pas de problème toutefois, le PSG et son entraineur étaient au courant de la situation, et tout le monde a pu rapidement se concentrer sur le football.