PSG : Neymar écrase la L1, Pierre Ménès en veut plus !

Dans : PSG.

De nouveau excellent face à Lille dimanche soir (0-2) avec un doublé à la clé, Neymar est clairement l’atout n°1 du Paris Saint-Germain à trois semaines du match de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund.

De retour au top de sa forme depuis fin 2019, Neymar se balade en Ligue 1. Et ce n’est pas une surprise pour Pierre Ménès, qui a commenté les performances abouties du fantasque brésilien dans une vidéo publiée sur Canal Plus. Pour le consultant du Canal Football Club, le PSG ne découvre pas le talent de Neymar puisque la saison dernière, l’ancien Barcelonais avait déjà affiché un niveau impressionnant en phase de groupes de Ligue des Champions, avant d’être coupé dans son élan par une blessure. Bluffé mais pas surpris par le talent de Neymar, Pierre Ménès attend désormais de voir le Brésilien être tout aussi performant dans les grandes affiches européennes.

« Le meilleur Neymar, on l’a vu la saison dernière au Parc en Ligue des Champions face à Liverpool. Contre Lille, j’ai trouvé qu’il avait eu du mal à débuter. Le premier quart d’heure n’était pas terrible, il perdait des ballons, il ne s’imposait pas dans ses dribles. Il avait évidemment pris un emplâtre sur la cheville dès le premier tacle, comme dans à peu près tous les matchs. Cette fois c’était Benjamin André après Debuchy. En fait, il a vraiment déclenché son match en ouvrant le score avec ce but magnifique et c’est vrai qu’à partir de là, il a été injouable. Il trône sur le PSG et sur le championnat, il est au niveau où il était attendu. Mais voilà maintenant, il faut que ça dure dans les matchs importants qui vont compter » a livré le journaliste de Canal Plus, pour qui le juge de paix sera la Ligue des Champions et rien d’autre pour Neymar, dont le talent n’a jamais fait de doute à Paris.