PSG : Neymar est ingérable, mais il fait le bonheur de Paris

L’été dernier, Neymar provoquait bien des secousses au Paris Saint-Germain, qui refusait toutefois de le vendre au FC Barcelone malgré un intense forcing du club catalan.

Inflexible, Leonardo refusait de brader son meneur de jeu brésilien. Assurément, le directeur sportif du PSG a bien fait de ne pas céder puisque désormais, Neymar est l’homme fort de Paris. A trois semaines du match aller des 8es de finale de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund, le n°10 du PSG a encore réalisé un match XXL sur la pelouse de Lille dimanche soir, avec un doublé et des gestes techniques dont il a le secret. La preuve que, malgré sa gestion difficile en période de mercato, Neymar peut faire le bonheur de Paris grâce à ses qualités individuelles selon Habib Beye.

« Neymar a posé des problèmes au PSG dans son envie de départ. Mais avec ce joueur-là, quand il est sur le terrain, le PSG est bien meilleur. Le souci qu’il y a eu avec lui, c’est qu’il était blessé à des moments importants. Mais quand il joue, c’est un joueur exceptionnel. Il fait passer un cap à une équipe. Encore plus avec l’attitude qu’il a aujourd’hui. Il est heureux d’être au PSG. Car on lui a peut-être montré l’amour dont il avait besoin. Il sent cette équipe performante et préparée. Cette formation lui correspond plus. Mais le juge de paix, ce sera la Ligue des Champions. On verra comment il va vivre cet événements avec cette équipe. Physiquement, on sent que dans ses efforts, il est au top. Et c’est important. Ça magnifie sa qualité technique » a indiqué le consultant de Canal Plus dans des propos rapportés par FootRadio.com. Espérons pour le PSG que cela dure et que le « Ney » sera épargné par les blessures au moment où arriveront les échéances importantes de Ligue des Champions.