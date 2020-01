PSG : Neymar doit payer sa dette au Paris SG

Dans : PSG.

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain en 2017, Neymar n’a jamais fait l’unanimité. Notamment à cause de son comportement.

Comme le prouve son entretien accordé à France Football le mois dernier, Neymar ne ferme plus la porte à la presse française. On peut y voir une preuve de bonne volonté de la part du Brésilien, auteur de quelques performances remarquées après son retour de blessure. Des signaux encourageants pour Bernard Lama, qui constate un changement dans le comportement de l’attaquant parisien. Mais selon lui, l’ancien Blaugrana est encore loin d’avoir réglé sa dette auprès du club et du public. D’où la préférence des fans pour d’autres stars du PSG.

« Il y a d’abord Cavani, qui est le meilleur buteur de l’équipe de tous les temps. Nous l’aimons aussi parce que sa mentalité est parfaite. Ensuite, il y a Mbappé puis Neymar, a confié l’ex-gardien parisien à SporTV. Le public n’a pas aimé ce que Neymar a fait dans un passé récent. Il ne parlait pas aux gens, il ne parlait pas avec les personnes du PSG, il ne parlait pas non plus aux journalistes. Maintenant, il a un peu changé. Il commence à parler, il a compris qu’il devait le faire. A Paris, nous l’avons accueilli comme Dieu. Il doit aussi donner… »

« Neymar donne peu »

« Le public se fiche de ce que tu fais à l’extérieur, il n’y a que le terrain. Et Neymar donne peu. Nous espérons qu’il donnera plus, a poursuivi Lama, qui encourage l’international auriverde à rester. Le PSG est un bon club pour lui. Il peut y faire de grandes choses. S’il retourne à Barcelone, il a déjà Messi. A Paris il a un Mbappé avec lui, un Thiago Silva, un Marquinhos, il peut faire des choses. Je pense que cette année, s’il n’a pas de problèmes physiques, ce sera très bien. » A en croire la presse espagnole, les envies d’ailleurs de Neymar n’ont pas disparu.