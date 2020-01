PSG : Neymar ivre, le Qatar va adorer !

Dans : PSG.

Attendu jeudi à la reprise de l’entraînement du Paris Saint-Germain, Neymar profite comme il se doit de ses vacances de Noël au Brésil avec tous ses amis.

Le problème pour l’attaquant parisien, c’est que tous ses faits et gestes finissent sur Instagram. Et ces captures ne mettent absolument pas en valeur l’ancien footballeur du FC Barcelone, lequel apparaît notamment un brin titubant dans une vidéo sur la plage de Barra Grande, décrite comme le paradis de la jet-set, dans l’état de Bahia. De plus, la condition physique de Neymar, qui revenait en forme fin 2019 avec le PSG, semble en avoir pris un grand coup comme le souligne Le Parisien.

« D'un pas hésitant, il suit tant bien que mal Gabriel Medina, son ami surfeur. Torse nu, il laisse apparaître un ventre qui ne correspond pas à celui d'un athlète de très haut niveau. Ce court film succède à d'autres où le joueur du PSG s'amuse de manière toute aussi surprenante » explique le média. Sur une autre vidéo, Neymar s’amuse à jouer au football sur un terrain gonflable recouvert d’eau savonneuse, l’idéal pour un joueur régulièrement blessé. Des vidéos qui risquent de faire rire jaune Thomas Tuchel, lequel mise beaucoup sur Neymar pour permettre à son équipe de passer un cap en Ligue des Champions la saison prochaine. Après des vacances si arrosées, il paraît en tout cas délicat de voir Neymar à 200 % à Linas-Montlhéry dimanche soir en 32es de finale de la Coupe de France.