PSG : Neymar dit pourquoi il faut s'incliner devant lui

Dans : PSG, Foot Mondial.

Très discret dans les médias, y compris au cœur d’un été bouillant, Neymar était ensuite attendu pour prendre la parole sur sa situation. En dehors de quelques phrases d’après-match classiques dans les médias, le Brésilien est resté silencieux… jusqu’à son retour devant la presse de son pays. Dans le cadre des rencontres amicales, l’ancien prodige de Santos s’est confié de manière beaucoup plus détendue, notamment sur sa volonté de bien faire à Paris. Et Neymar était visiblement en verve, puisqu’il a également évoqué son statut de superstar au Brésil, expliquant pourquoi il pouvait parfois avoir un traitement de faveur par rapport à ses coéquipiers.

« Je suis dans l'équipe nationale depuis 10 ans. J'ai toujours été l'un des joueurs les plus importants et l'un de ceux qui ont ouvert la voie, car je ne me suis jamais caché et j'ai toujours bien travaillé avec l'équipe nationale. Lorsqu'un joueur possède ce niveau performance, il est normal d'avoir un traitement différent. À Barcelone, Messi a un traitement différent. Est-ce qu'il a ce traitement parce qu'il est beau gosse ? Non, c'est pour ce qu'il a fait. Je le dis non seulement pour moi, mais pour tous les joueurs qui atteignent ce niveau », a livré celui qui va disputer son 100e match sous le maillot du Brésil, à seulement 27 ans.