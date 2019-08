PSG : Neymar, Dembélé, Pierre Ménès lâche un scoop en béton

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Dans un dossier qui a mis un temps fou à se décanter, le FC Barcelone s’active enfin sérieusement pour faire venir Neymar. Il y a toutefois des obstacles, et pas uniquement chez les dirigeants du PSG. Ainsi, au sein même du club catalan, Ousmane Dembélé n’a absolument aucune envie de servir de monnaie d’échange, comme l’a fait savoir son agent. Et ce n’est pas du bluff, puisque le joueur en personne l’a confirmé à Pierre Ménès, comme l’a fait savoir le consultant de Canal+.

« J’en ai discuté avec lui sur Instagram et il m’a bien dit : ‘je ne bouge pas’. Et cela a été confirmé par son agent dans la journée. Et après, on apprend dans Le Parisien que malgré les démentis de son agent, il discutait bien avec le PSG. Donc je lui ai reposé la question mercredi soir, et il m’a confirmé que ce qui était écrit sur lui en Espagne était des conneries, et qu’il ne bougerait pas. Quoi qu’il arrive. A moins que des mecs arrivent demain chez lui avec des calibres », a livré Pierre Ménès, qui a visiblement des infos de première main, et conseille donc au Barça de changer de tactique s’il veut convaincre le PSG de lui lâcher Neymar.