PSG : Neymar demande de l'amour, Paris répond avec une affiche

Dans : PSG, Mercato.

Depuis le match face à Dijon et la fameuse polémique sur le pénalty tiré alors que le public du Parc des Princes voulait voir Cavani battre le record du nombre de buts marqués sous le maillot parisien, Neymar est au cœur d’une histoire qui semble plus profonde que prévu. Tout d’abord, le joueur n’a pas rejoué depuis cette rencontre, en raison d’une petite blessure à la cuisse. Ensuite, la star fait plus que jamais l’objet de rumeurs l’envoyant au Real Madrid. Et enfin, l’ensemble du PSG a réagi, mais assez tardivement, pour chouchouter sa star, à l’image des déclarations de plusieurs de ses coéquipiers et d’Unai Emery, pour qui le public parisien ne devrait jamais siffler sa recrue vedette.

Et cette volonté du club de la capitale de caresser le Brésilien dans le sens du poil s’est confirmée sur la devanture du Parc des Princes, puisque la boutique du PSG affiche désormais une façade avec Neymar et cette phrase : « Paris loves Neymar » (Paris aime Neymar). Un slogan qui ne vient bien évidemment pas par hasard, même si c'est forcément le timing choisi pour cette déclaration d'amour qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Au point que la direction du club parisien soit accusée de céder au caprice de sa star, qui n’aurait pas du tout digérer de se faire siffler par son propre public après avoir mis un quadruplé.