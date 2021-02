PSG : Neymar dégoûté au point de se « barrer » ?

Dans : PSG.

Mercredi soir, Neymar s’est blessé à l’adducteur droit sur la pelouse de Caen et manquera le choc face à Barcelone en Ligue des Champions.

Depuis la blessure du Brésilien, les critiques fusent au sujet du management de Mauricio Pochettino. Et pour cause, de nombreux observateurs estiment que l’entraîneur du Paris Saint-Germain a commis une grave erreur en titularisant Neymar à Caen lors des 32es de finale de la Coupe de France. L’ancien manager de Tottenham s’est défendu de ce choix, indiquant que Neymar avait besoin de rythme après avoir été préservé à Marseille, et que c’était lui qui avait demandé à jouer face aux Normands. Mais pour la journaliste Isabela Pagliari, il est tout simplement inconscient d’avoir titularisé Neymar dans un contexte difficile, avec une température largement négative face à une équipe de Ligue 2. La journaliste brésilienne a également profité de sa présence sur Europe 1 pour critiquer le foot français dans son ensemble, des adversaires du PSG aux arbitres…

« Il faut voir le contexte des choses. Pourquoi Neymar a joué face à Caen, une Ligue 2 ? Pourquoi a-t-il joué sous une température de -6°C ? Pourquoi a-t-il joué sur une pelouse pas top ? Il faut parfois réfléchir ! Je sais que Neymar veut jouer tous les matchs, mais pourquoi toutes les saisons, dans ces mêmes périodes, il se blesse ? Il faut quand même réfléchir ! La saison dernière, quand le PSG l’a préservé il est arrivé à Dortmund sans être blessé même s’il s’était plaint de ne pas avoir joué, de manquer de rythme, mais Neymar a joué la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain entièrement ! Il faut parfois savoir gérer les joueurs. Le PSG n’a pas su le faire ! Kylian Mbappé était sur le banc et Neymar, capitaine, était titulaire pour être au centre de l’équipe, faire la différence et marquer. Il faut aussi noter une chose, même si cela est très triste ce que je vais dire, c’est que depuis que Neymar est arrivé au PSG j’ai l’impression que les arbitres et les adversaires veulent qu’il se barre de Paris » a fustigé la journaliste brésilienne, furax devant la gestion catastrophique, selon elle, de Neymar.