PSG : Neymar encore blessé, c’est sa faute à 100 %

Mercredi soir, Neymar s’est blessé à l’adducteur droit sur la pelouse de Caen lors des 32es de finale de la Coupe de France (0-1).

Un gros coup dur pour le Paris Saint-Germain, dans la mesure où l’international brésilien manquera le choc face au FC Barcelone en Ligue des Champions. Régulièrement sur le flanc pour les grosses affiches, Neymar a manqué près de 50 % des matchs du Paris SG depuis sa signature dans la capitale française. Et il est le principal responsable de cette situation catastrophique selon Mickaël Landreau. Sur l’antenne de Canal +, l’ex-gardien du FC Nantes et du PSG n’a pas été tendre avec Neymar, insupportable sur le terrain et dont le comportement incompréhensible entraîne automatiquement de nombreux contacts et par ricochet des blessures évitables selon lui. Un constat qui sera sans doute massivement partagé par les supporters et les observateurs du Paris Saint-Germain…

« Moi, j’hallucine qu’on puisse faire des reproches à Yago. On joue au foot, c’est un sport de duels et des arbitres sont là pour faire respecter. Yago ne va pas se dire ‘parce que c’est Neymar, je ne vais pas jouer le coup à fond en Coupe de France’. Sa blessure vient résumer son comportement. Une blessure musculaire, c’est quand tu n’es pas bien dans ton match, quand tu n’es pas prêt. Il n’a fait que râler tout le match, c’est son comportement, c’est tout ça qui fait qu’il n’est pas serein, qu’il ne se prépare pas comme il faudrait pour jouer un match de haute compétition » a commenté Mickaël Landreau, très agacé par le comportement de Neymar sur le terrain. Le Brésilien est d’ores et déjà forfait pour le déplacement à Barcelone mardi en Ligue des Champions, et a de grandes chances de rater le match retour au Parc des Princes dans trois semaines.