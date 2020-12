PSG : Neymar de retour plus vite que prévu, la grosse surprise !

Dans : PSG.

Victime d’une entorse de la cheville contre Lyon dimanche soir, Neymar pourrait être de retour bien plus tôt que prévu…

Il semblait que le PSG avait acté l’absence de Neymar jusqu’à la fin de l’année 2020. Mais, présent en conférence de presse ce mardi en marge du match contre Lorient, l’entraîneur parisien Thomas Tuchel a pris tout le monde à contre-pied. En effet, l’Allemand n’a pas fermé la porte à un retour express de Neymar… dès le match face à Lille, dimanche soir dans le choc de la 16e journée de Ligue 1. Autant dire que si le Brésilien était si vite de retour à la compétition, il s’agirait d’une incroyable surprise après avoir l’avoir vu sortir sur civière, en larmes contre l’Olympique Lyonnais au Parc des Princes.

« Je peux seulement dire que ce n'est pas impossible qu'il joue pour nous. On va tous essayer pour Lille. Je ne peux pas dire oui ou non mais on doit attendre l'examen ce mercredi. Après on pourra donner plus de détails » a indiqué Thomas Tuchel, lequel a également donné des nouvelles de Marquinhos. Forfait face à Lyon dimanche, le Brésilien manquera également la réception de Lorient. Mais au même titre que Neymar, il n’est pas exclu qu’il effectue son grand retour face aux Dogues dans cinq jours. « J’espère vraiment qu’il pourra jouer contre Lille, c'est notre but et notre objectif ». Outre les deux Brésiliens, Thomas Tuchel devra également faire sans Abdou Diallo contre Lorient et jusqu’à la fin de l’année. Mauro Icardi, Pablo Sarabia et Juan Bernat sont également forfaits pour le match de mercredi, au contraire de Julian Draxler, enfin rétabli et qui sera présent dans le groupe parisien.