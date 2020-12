PSG : Les arbitres français sont nuls, le père de Neymar en furie

Dans : PSG.

Neymar est très fort. Sans le vouloir, sa blessure a réussi à faire passer au second plan la défaite du PSG face à l’OL.

Il faut dire que, pendant quelques heures, jusqu’au premier diagnostic plutôt rassurant sur l’état de la cheville du Brésilien, le numéro 10 du Paris SG a fait craindre le pire à ses coéquipiers, son entraineur et ses supporters. Une rechute à la cheville, plusieurs mois d’indisponibilité, et la saison parisienne prenait une toute autre tournure forcément. Surtout avec une double confrontation sulfureuse à venir face au Barça. Alors, ce tacle de Thiago Mendes, avec les pieds en tenaille et la volonté de s’arracher à tout prix pour stopper Neymar plus que le ballon dans les règles de l’art, n’a pas fini de faire parler. Le joueur de l’OL s’en est excusé, mais il n’aurait pas du être sur le terrain à ce moment du match, a pesté le père de Neymar. Ce dernier s’en est pris aux arbitres français, pas assez sévères pour protéger son fils à ses yeux.

« Jusqu’à quand ? On parle tellement de ça, on se souvient de cet excès de violence ! Pourquoi ne pas sévir dès la première (faute) ? Pourquoi attendre la 7e, 8e, 9e faute ? A-t-on besoin d’aller voir le VAR pour savoir que ça mérite une expulsion ? A-t-on besoin du VAR pour comprendre cette faute violente ? Il faut blesser quelqu’un pour avoir une attitude honnête ? Un joueur fait un ciseau irresponsable, violent, qui laisse l’autre joueur sans option de défense… Nous n’avons pas pris en compte le fait que Neymar a subi son traditionnel lot de fautes durant tout le match, toujours violentes, et ça alimente ce genre d’attitude et ce type de joueur. Le football sera perdant. JUSQU’A QUAND CE SERA LA FAUTE DE LA VICTIME ??? Dépendre de celui qui contrôle le match, de celui qui peut protéger (l’arbitre, ndlr)… Quoi faire ? Dieu veille », a lancé Neymar Da Silva Senior sur les réseaux sociaux, histoire de faire comprendre qu’il fallait être plus sévère contre ceux qui cherchent à détruire Neymar sur le terrain.