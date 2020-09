PSG : Neymar crie au racisme après son embrouille avec Alvaro

Dans : PSG.

Fin de match complètement folle entre le PSG et l’OM ce dimanche soir, où de toute façon personne n'en sortira grandi.

Alors que Marseille s’accrochait à son but d’avance, les choses ont dégénéré sur plusieurs situations très confuses. Mais bien avant cela, Alvaro Gonzalez et Neymar s’étaient chauffés pendant tout le match. Si les deux joueurs avaient l’air de s’être réconciliés à la mi-temps, c’est reparti en vrille à la première accroche. Le défenseur de l’OM s’est jeté au sol après une poussette du Brésilien en dehors du terrain et une joute verbale s’en est suivie. A plusieurs reprises, Neymar a alors tapé l’arrière de la tête de son adversaire, dans un geste qui allait plus vers le geste d’énervement que la marque d’affection.

Et dans la dernière altercation générale, le Brésilien ne s’est plus retenu, lâchant cette fois-ci une bonne claque dans la nuque d’Alvaro, qui s’est écroulé. Cela a débouché sur l’expulsion logique de l’ancien barcelonais qui en sortant du terrain, a engueulé le quatrième arbitre avec un « Racismo no » (« non au racisme ») très clair et à plusieurs reprises. Selon la télévision brésilienne, le Brésilien se serait fait traiter de « macaque » au milieu de plusieurs insultes, ce qui a eu le don de faire perdre ses nerfs à Neymar, et explique pourquoi il a demandé au quatrième arbitre pourquoi il tolérait des actes racistes sur le terrain. Une polémique de plus dans ce match qui a viré au règlement de comptes.