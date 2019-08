PSG : Neymar crache sur Paris, qu'il parte et vite !

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Alors que le potentiel transfert de Neymar traîne dans les grandes largeurs au Paris Saint-Germain, Jérôme Rothen a affiché toute sa colère.

Suite à deux années galère du côté du club de la capitale, le Ney veut impérativement faire ses valises en cette fin de mercato estival. Mais à un peu plus de deux semaines de la fermeture du marché, l’international brésilien est toujours un joueur du PSG. Tout simplement parce qu’aucun club n’a répondu aux attentes de Paris. Mais ceci ne saurait tarder, si l’on en croit les dires de Jérôme Rothen.

« Neymar est l'un des meilleurs joueurs du monde. Il est déterminant pour faire gagner son équipe. Mais il a oublié l'essentiel : il est dans un club, qui lui octroie des conditions de vie incroyables. Quand il dit que le meilleur souvenir de sa carrière c'est sa remontada avec le FC Barcelone, qui est la plus grosse désillusion de l'histoire du PSG, c'est dégueulasse. Les insultes vont trop loin, mais les supporters ont raison de ne pas laisser passer ça. Comment voulez-vous qu'il reste alors qu'il n'a plus envie d'être à Paris ? Le club fait en sorte qu'il parte… Il crache sur son maillot et sur ces gens qui dépensent une bonne partie de leur salaire pour leurs abonnements qui payent le salaire de Neymar. La meilleure des choses c'est qu'il parte le plus vite possible pour passer à autre chose. Ce sera une perte, car n'importe quelle équipe est plus forte avec Neymar que sans. Mais le PSG ne souffre pas d'un déficit de talents, plutôt d'un manque de cohésion du collectif. Donc espérons que son départ resserrera les rangs », a expliqué, sur Le Parisien, le consultant de RMC, qui espère désormais que Mbappé prendra pleinement le contrôle de l'équipe francilienne.