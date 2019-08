PSG : Neymar convaincu de rester à Paris, il part rejoindre le Brésil

Les événements semblent se précipiter à 48 heures de la fin du mercato estival. En effet, si l'on en croit Bryan Swanson, rédacteur en chef de Sky Sports News UK, Neymar a désormais compris qu'il restait à Paris, les négociations entre le PSG et le FC Barcelone ayant échoué. La star brésilienne a bien l'intention de respecter son contrat et ses engagements avec le Paris Saint-Germain et il n'ira pas au bras de fer pour forcer son transfert dans les ultimes moments du marché des transferts 2019. Pour le journaliste de Sky Sports, l'attitude de Neymar serait justifiée par la décision prise par ce dernier de rejoindre dès dimanche la sélection du Brésil à Miami où elle prépare deux matches amicaux contre la Colombie et le Pérou.

NEW: We’re told Neymar agrees to stay at Paris Saint-Germain after club fails to reach agreement with Barcelona. Intends to fulfil remainder of PSG contract & commitments. Due to fly to Miami tomorrow to join Brazil squad. #SSN