PSG : Neymar contre Lyon, un risque évité ?

Dans : PSG.

Forfait pour la rencontre de ce week-end face au FC Nantes, Neymar pourrait également être laissé au repos pour le choc face à l'OL dimanche prochain au Groupama Stadium.

Éloigné des terrains depuis sa blessure le 10 février contre Caen en Coupe de France, Neymar a espéré jusqu’au bout pouvoir être aligné face au FC Barcelone. Mais finalement le Paris Saint-Germain s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France sans sa star brésilienne. Et les jours passent sans que l’on sache réellement ce qu’il va advenir de Neymar, qui s’était entraîné collectivement le week-end dernier, mais travaille à nouveau de manière solitaire. Selon un médecin, cité par Le Parisien, il est probable que la cicatrisation de la lésion du long adducteur gauche de l’attaquant brésilien prend plus de temps que le staff du PSG l’espérait. Et afin de ne pas prendre le moindre risque, Mauricio Pochettino préfère laisser du temps à son joueur, plutôt que de forcer son retour ce qui pourrait aboutir à une rechute lourde de conséquences. Reste qu’après le match contre Nantes, dimanche à 21h au Parc des Princes, une rencontre que le Paris SG doit impérativement gagner afin de rester dans la course au titre de Champion de France, et si l’on oublie le PSG-LOSC de Coupe de France prévu mercredi, se profile déjà le déplacement de dimanche prochain au Groupama Stadium pour un match au sommet face à l’Olympique Lyonnais. Et Paris sans Neymar, ce n'est pas Paris avec Neymar.

Neymar contre l'OL, attention danger

Cet OL-PSG est cependant programmé à la veille d’une trêve internationale qui imposera une pause de dix jours au calendrier de Ligue 1. Ensuite, les cadences infernales reprendront avec rapidement un match contre Lille en championnat et le quart de finale aller de Ligue des champions (6 ou 7 avril). Des chocs où Neymar est forcément très attendu. Et c’est pour cela que, selon le quotidien francilien, Mauricio Pochettino et le staff du Paris Saint-Germain pourraient faire un choix radical en laissant le Brésilien au repos jusqu’à cette pause internationale, histoire de lui donner 15 jours de plus afin de revenir physiquement à 100%. La réflexion est en cours du côté du club de la capitale où l’on est conscient que Neymar a besoin de jouer avant les échéances d’avril. Mais l'aligner dimanche prochain à Lyon pour son retour après une telle blessure peut-être risqué, très risqué même compte tenu de l’enjeu de ce match où la tension sera grande.