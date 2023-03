PSG : Neymar condamné, Al-Khelaifi a tranché

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Neymar fait l’unanimité contre lui au PSG, où tous les dirigeants sont désormais favorables à son départ lors du prochain mercato, y compris au plus haut niveau. La star brésilienne s'est mis tout le monde à dos, même s'il a encore quatre ans de contrat.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2027, Neymar quittera-t-il la capitale française dès cet été ? L’international brésilien n’a aucunement l’intention de faire ses valises. Et pour cause, à en croire les informations délivrées mardi par The Athletic, l’ancien attaquant du FC Barcelone souhaite terminer sa carrière au PSG, un scénario qui terrifie au plus haut point Luis Campos. Il faut dire que le coordinateur sportif du club parisien, en poste depuis un an, avait fait d’un départ de Neymar une priorité. Malheureusement pour lui, le départ du Brésilien avait été rendu impossible par le salaire colossal du joueur, qui effraie la majorité des clubs européens. L’été prochain, la donne risque d’être similaire, d’autant plus que Neymar est blessé et ne jouera plus d’ici la fin de la saison.

Al-Khelaïfi a compris qu'il fallait éjecter Neymar

Luis Campos a néanmoins un allié de taille au Paris Saint-Germain pour faire partir Neymar. Très discret depuis plusieurs semaines, Nasser Al-Khelaïfi s’active lui aussi en coulisses pour trouver une solution et un point de chute au Brésilien. A en croire les informations de Don Balon, le président qatari du PSG a bien compris qu’un départ de Neymar était indispensable pour redonner un nouveau souffle au club de la capitale. L’idée de Luis Campos est clairement de bâtir le nouveau projet du Paris Saint-Germain autour de Kylian Mbappé, une vision que partage désormais Nasser Al-Khelaïfi. Le président parisien a longtemps privilégié le recrutement de stars aux noms ronflants, à l’instar de Lionel Messi ou encore de Neymar et plus récemment de Sergio Ramos. Mais à priori, « NAK » a enfin compris qu’il fallait tourner la page avec certains éléments, dont le Brésilien.

Un projet autour de Mbappé... sans Neymar

L’idée du PSG est désormais de bâtir un projet autour de Kylian Mbappé avec des joueurs plus jeunes et prometteurs. Ces derniers jours, plusieurs noms ont circulé comme ceux de Manu Koné, Randal Kolo-Muani ou encore Marcus Thuram et Victor Osimhen. Des joueurs dont les profils plaisent à Luis Campos et emballent les supporters parisiens. Pour faire venir de tels joueurs, il faudra en revanche vider le vestiaire et alléger considérablement la masse salariale. Nasser Al-Khelaïfi, qui sait que le Paris Saint-Germain a le fair-play financier à ses trousses, en a bien conscience. Raison pour laquelle le président du champion de France en titre est désormais convaincu qu’il faut faire partir Neymar affirme le média espagnol. Mais les courtisans sont peu nombreux pour le Brésilien et le PSG va peut-être devoir payer pour résilier le contrat de sa star. L’Emir du Qatar est-il prêt à cela, six ans après avoir déboursé 220 millions d’euros pour recruter le « Ney » ? Rien n’est moins sûr.