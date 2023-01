PSG : Neymar cherche les embrouilles, Galtier est mal barré

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Revenu avec de bonnes intentions après la grosse déception à la Coupe du Monde, Neymar a pourtant été expulsé dès le match de reprise du PSG face à Strasbourg la semaine passée. Le mauvais Neymar est-il de retour ?

Bien dans ses baskets en première partie de saison, Neymar est-il en train de retomber dans ses travers ? La question a le mérite d’être posée. Plutôt très bon en 2022, avec 15 buts et 13 passes décisives en 21 matchs, l'international brésilien est arrivé lancé à la Coupe du Monde. Mais il a été coupé dans son élan au Qatar avec l'élimination du Brésil dès les quarts de finale contre la Croatie. Une défaite qui a probablement anéanti les derniers espoirs mondiaux de Neymar, qui a pu se consoler avec le sacre de son ami Lionel Messi. Autant dire qu’il est revenu à Paris avec l’envie de bien faire. Sauf que face à Strasbourg, le 28 décembre dernier, Neymar a craqué. Après avoir délivré une passe décisive sur l’ouverture du score de Marquinhos, l’Auriverde a effectivement disjoncté en se faisant exclure par Clément Turpin pour une faute et une simulation dans la foulée. Un retour raté avec le PSG qui n’annonce rien de bon pour la suite de la saison de Neymar ? Philippe Doucet se pose la question.

« Messi et Cristiano Ronaldo n’ont jamais fait ça »

« Le retour du Neymar désagréable ? Ça fait partie du personnage. Déjà, lors du premier match de la Coupe du Monde avec le Brésil contre la Serbie, il était retombé dans certains trucs, cherchant l’incident… Certains jours, il est mal luné. Quand il est bien, c’est un joueur fantastique. Mais quand il n’est pas bien, il met le bordel sur le terrain. Contre Strasbourg, il a mal commencé. Il a pris des coups, donc tout le monde a pris sa défense. Mais non, il était dans un mauvais jour. Il a fait monter la sauce lui-même, et il a fini par craquer ! C’est dommageable. Avec un tel talent, il ne devrait pas se perdre là-dedans. Messi et Cristiano Ronaldo n’ont jamais fait ça, ils ne sont jamais tombés dans les vengeances, dans les dérives sans grand intérêt. Neymar a un côté gamin. Il est très difficile à gérer pour un entraîneur… », a lancé le consultant d’Europe 1, qui sait que Neymar aura du mal à gommer certains de ses défauts malgré les critiques…