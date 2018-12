PSG : Neymar, Cavani, Rabiot, Tuchel n’esquive aucun sujet

Dans : PSG, Ligue 1.

Pour cette journée de Ligue 1 en semaine, le Paris Saint-Germain se rendra à Strasbourg ce mercredi.

Un nouveau déplacement qui fait suite à celui de dimanche sur le terrain de Bordeaux, avec les premiers points perdus à la clé. Mais l’avance parisienne est telle, qu’il était plus question des absents lors de ce match que du résultat en lui-même. Ainsi, si Neymar s’est blessé en Gironde, son état n’inquiète pas Thomas Tuchel. « C’est presque la même blessure qu’au retour de la trêve internationale. Il va se reposer quelques jours. Je ne suis pas inquiet », a livré l’entraineur parisien au sujet de la superstar brésilienne, qui devrait donc être remise pour le match capital à Belgrade dans une semaine.

En attendant, en Alsace, le PSG pourra compter sur Adrien Rabiot, resté à Paris avec des problèmes personnels sur fond de malaise interne autour de sa prolongation, et Edinson Cavani, sur le banc pendant 90 minutes dimanche. « Il était déçu de ne pas jouer. Mais c’est normal. Kimpembe aussi. Ils veulent tous jouer. On ne peut pas oublier qu’il y a eu la Coupe du monde, qu’Edi a été blessé, qu’il a commencé plus tard avec nous. Il va débuter. Il avait un bon état d’esprit lundi à l’entraînement. Rabiot ? Il y a deux sujets. Le sportif et son contrat. Le premier sujet est le mien. Il va jouer à Strasbourg, je pense qu’il est prêt. Contre Liverpool, j’ai choisi de favoriser Marquinhos au poste de numéro 6, ce n’était pas contre Adri. Il y a aussi le contrat. Il faut poser la question à Adri ou au club. Ce n’est pas une situation idéale en plein milieu de la saison », a livré Thomas Tuchel, qui ne peut pas se permettre de se priver d’un joueur pour des raisons extérieures au sportif, surtout à un poste où son choix est limité.