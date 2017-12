PSG : Neymar, c’est pas Mitroglou ou Soderlund, il faut le protéger balance Ménès

Dans : PSG, Ligue 1, ASSE, OM.

Unai Emery a lancé, probablement volontairement, un sacré débat la semaine dernière en expliquant que Neymar devait être plus protégé par les arbitres.

En tant que créateur et dribbleur, le Brésilien est forcément la cible de fautes plus ou moins grosses, même si parfois, il semble clairement n’attendre que cela. Néanmoins, la superstar de la Ligue 1 se doit d’être protégée, et même le patron des arbitres en France a reconnu qu’il fallait défendre ceux qui créaient le jeu, plutôt que ceux qui cherchent à le détruite. Interpellé sur Twitter, Pierre Ménès a aussi abondé dans ce sens, expliquant qu’on avait un joyau dans notre championnat, et qu’il était clair qu’il ne fallait pas laisser les gros tacles s’enchainer sur lui sans que les sanctions exemplaires ne tombent.

« Je suis d’accord, on ne le protège pas. Excuse-moi de préférer voir jouer Neymar à Soderlund et Mitroglou », a répondu vertement le consultant vedette de Canal+ à un Twittos qui lui reprochait de trop défendre les joueurs du PSG. En attendant, contrairement à ce qu’il a parfois reçu en Liga, Neymar n’a pas vraiment eu droit à un traitement abusivement musclé de la part des défenseurs de Ligue 1, en dehors du match face à l’OM au Vélodrome où il a été clairement ciblé par des fautes grossières.