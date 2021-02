PSG : Neymar blessé, sa prolongation remise en cause ?

Dans : PSG.

Encore une fois, le PSG devra faire sans son numéro 10 pour les matchs les plus importants de la saison.

Si l’année dernière, le confinement avait permis de conserver le Brésilien intact pour les rencontres couperets de la Ligue des Champions, tout s’est à nouveau écroulé ce mercredi sur la pelouse du stade Michel d’Ornano de Caen. Blessé aux adducteurs, Neymar sera absent plusieurs semaines. Un nouveau pépin physique qui débouche sur un constat qui fait mal : depuis qu’il a signé au PSG, l’ancien barcelonais a quasiment manqué un match sur deux. Cette propension à se blesser à des moments cruciaux doit tout de même agacer au sein du club parisien, où on se prépare à miser très gros sur l’avenir en prolongeant le contrat de son meneur de jeu de 29 ans. De quoi faire réfléchir Jean-Bernard Fabre, physiologiste très penché sur le sport professionnel, qui a évoqué le cas Neymar dans Le Parisien.

« Quand ça vous arrive une année, vous pouvez dire qu’il s’agit de la malchance. Mais là… Ça lui arrive tous les ans. L’expérience montre que, pour tous les athlètes, ceux qui sont performants sont ceux qui ne se blessent pas. Et c’est ce qui fait la différence entre lui et les autres de son niveau, comme Messi et Cristiano Ronaldo. Ces derniers ne sont jamais blessés. Neymar a autant de talent, il est même peut-être plus explosif qu’un Ronaldo. Mais, en revanche, il y en a un qui progresse d’année en année, qui est capable de gérer ses efforts et a l’intelligence de se préparer correctement parce qu’il a compris que son outil de travail, ça reste son corps. Est-ce risqué de le prolonger ? Vous avez la réponse dans la question… Il a 29 ans ? Donc sa période où il est, entre guillemets, indestructible est passée. En plus, en vieillissant, vous payez toutes les lacunes liées à la préparation mais aussi à la récupération. Un jour, votre hygiène de vie vous rattrape », a prévenu le spécialiste, pour qui Neymar ne vieillira peut-être pas aussi bien sur les terrains que Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi. Le PSG est prévenu.