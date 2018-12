PSG : Neymar blessé, évidemment qu'il faut s'inquiéter pour Paris !

Dans : PSG, Ligue 1.

Buteur puis sorti sur blessure en seconde période dimanche soir face à Bordeaux, Neymar va encore donner des sueurs froides au staff et aux supporters du Paris Saint-Germain à une semaine du très important match de Ligue des champions à Belgrade. Alors que la star brésilienne du PSG doit passer ce lundi des examens, Stéphane Bitton estime que forcément ce souci physique de Neymar peut provoquer une grosse inquiétude du côté parisien. Car le consultant de France Bleu Paris rappelle qu'il y a un Paris SG avec et un Paris SG sans Neymar.

Il croise donc les doigts pour un retour rapide du joueur brésilien. « La blessure de Neymar, c’est un petit peu inquiétant quand on connait son importance et son rôle, quand on se rappelle ce qu’il a pu faire contre Liverpool dans un match qui était décisif et dans la perspective du match du 11 décembre à Belgrade, alors oui effectivement. Il reste 10 jours, c’est un peu ce qui s’était passé quand il était sorti avec le Brésil avant Liverpool, donc j’espère qu’il va se reposer cette semaine, qu’il ne jouera pas à Strasbourg et qu’il sera en pleine forme soit contre Montpellier le week-end prochain et surtout face à l’Etoile Rouge », a confié, ce lundi, Stéphane Bitton, qui reste tout de même optimiste concernant Neymar.