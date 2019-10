PSG : Neymar blessé, c’est la faute à pas de chance

Dans : PSG, Ligue 1.

Une blessure de complaisance, une petite élongation sans gravité… Après la sortie de Neymar face au Nigéria dès le quart d’heure de jeu, dimanche en match amical, les observateurs ont tenté de se convaincre qu’il s’agissait d’un petit bobo pas très méchant. Mais lundi, le communiqué du Paris Saint-Germain est tombé et Neymar souffre en réalité d’une véritable lésion aux ischios-jambiers de la cuisse gauche, qui va l’éloigner des terrains pendant un mois. La tuile pour le Brésilien, qui revenait à son meilleur niveau, et qui enchaîne malheureusement les blessures. La faute à pas de chance ou à une mauvaise hygiène de vie ? La réponse ne fait aucun doute selon Stéphane Bitton…

« Je ne sais plus qui disait cela, la réussite c’est 50% de talent, 50% de travail et 50% de chance… notre ami Neymar, il en manque cruellement de chance. Quatre semaines d’indisponibilité au minimum. Cela ne fait les affaires de personne et surtout pas celles du PSG si dépendant de son Brésilien. Neymar va manquer la double confrontation contre Bruges, et surtout le Clasico du 27 octobre. Et ça c’est vraiment dommage, ce match était fait pour lui… Mais ce qui interpelle ce matin, c’est la répétition de ses blessures. La chose seule, c’est que c’est heureux que ce soit à ce moment de la saison. On va s’en contenter » a commenté le journaliste de France Bleu Paris, pour qui la star n°1 du Paris Saint-Germain manque cruellement de chance.