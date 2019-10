PSG : Neymar blessé, Pierre Ménès n'y croit pas !

Dans : PSG, Ligue 1, Foot Mondial.

Ce dimanche à 14 heures, le Brésil affrontait le Nigéria à Singapour. Un match qui fait beaucoup réagir… les supporters du Paris Saint-Germain.

Et pour cause, Neymar a cédé sa place à Philippe Coutinho dès le quart d’heure de jeu en raison d’une douleur à la cuisse. Forcément, cela inquiète beaucoup dans la capitale française, alors que l’ancien attaquant du FC Barcelone retrouvait enfin sa forme optimale. Mais pour Pierre Ménès, il est pour l’instant inutile de tirer la sonnette d’alarme. Sur son compte Twitter, le journaliste de Canal Plus a effectivement soumis l’idée d’une blessure de complaisance de la part de Neymar…

« Ça sent la blessure de complaisance puisque sa présence au départ est prévue par contrat. Mais va falloir se pencher sur ces matchs amicaux à la con à l’autre bout du monde. Une semaine de vacance au Brésil ? Vous en avez pas marre de vos vannes de merde. Il sera à Paris demain. Ronnie c’est pas Neymar niveau vie privée. Loin de là et je connais les deux » a indiqué Pierre Ménès alors que certains Twittos comparaient le style de vie de Neymar avec celui de Ronaldinho, sous-entendant que Neymar simulait une blessure afin de gratter une semaine de vacances au Brésil. Une théorie farfelue pour « Pierrot », qui estime simplement que Neymar a souhaité écourter au plus vite sa présence sur ce terrain délicat afin d’éviter une réelle blessure…