PSG : Neymar avec Messi, le Qatar détruit Barcelone

Dans : PSG.

A l’approche des élections présidentielles du FC Barcelone en janvier, certains candidats n’hésitent pas à évoquer le possible retour de Neymar. Alors que d’autres se montrent beaucoup plus lucides.

En annonçant sa volonté de rejouer aux côtés de Lionel Messi la saison prochaine, Neymar a totalement relancé les rumeurs. La presse espagnole l’imagine de nouveau sous les couleurs du FC Barcelone et s’appuie notamment sur les déclarations de certains candidats à la présidence du club catalan qui s’estiment, ou qui se disent capables de ramener le Brésilien. Compte tenu de la situation financière du Barça, cette perspective semble pourtant improbable. C’est aussi l’avis du candidat Agusti Benedito qui, au-delà de l’aspect financier, ne voit pas le Qatar lâcher son attaquant avant le Mondial 2022 qu’il organise.

Neymar à Barcelone, impossible de lutter avec le Qatar

« Neymar ? Voyons comment ça se passe avec le Covid-19 ! Mais je ne suis pas sûr qu'il puisse y avoir un accord ni en 2021 ni en 2022, a écarté Benedito dans un entretien accordé à Goal. Je ne pense pas que ce soit le moment de signer ce genre de joueur et je ne suis pas pour. Je pense que le Qatar ne le laissera pas partir non plus. Ils organisent la Coupe du monde, l'investissement est énorme, ils ont un club de haut niveau du football mondial comme le PSG et je pense que non seulement ils essaieront de garder ce genre de joueurs, mais qu'ils iront aussi chercher de nouvelles recrues. Je pense que cet été, nous serons plus concentrés sur le fait de convaincre Messi de rester que sur le retour de Neymar. » Rappelons que l’Argentin, retenu contre sa volonté l'été dernier, arrivera en fin de contrat en juin prochain.