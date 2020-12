PSG : Neymar met Al-Khelaïfi et Leonardo en furie !

Dans : PSG.

Malgré de timides démentis de la part de son avocat, Neymar va bien participer à une fête sur plusieurs jours au Brésil pour le Nouvel An.

Mardi, Le Parisien confirmait la tenue de cette fiesta gigantesque à Rio. Officiellement, les mesures sanitaires seront respectées avec test PCR et port du masque, même s'il y a de quoi avoir de gros doutes. La tenue d’une fête avec plusieurs centaines d’invités a tout de même de quoi faire étonner dans le contexte. Au Brésil, troisième pays du monde le plus touché par la pandémie, 500 citoyens perdent la vie quotidiennement à cause du Covid-19. En ce sens, la soirée de Neymar fait polémique. C’est également le cas à Paris, où les dirigeants sont furieux à l’encontre de leur star selon Dominique Sévérac, lequel a lâché quelques indiscrétions au micro de La Chaîne L’Equipe.

« L’avocat a rectifié le tir de la communication. Mais rien ne prouve qu’il n’y aura pas une soirée à 250 un soir et une autre soirée à 250 le lendemain. Neymar se fout de tout, il est totalement hors sol. Il se moque complètement des conditions sanitaires. Il a 28 ans, peut-être qu’il a raison après tout… Mais faire ça en ce moment, c’est suicidaire. Ils vont nous faire croire qu’ils ont tous leur petit test PCR négatif en poche, mais évidemment personne ne pourra le vérifier. Je peux vous donner une indiscrétion, les dirigeants du PSG, qui sont très loin de tout ça, ils sont furieux. On ne découvre pas tout cela, il est hors sol » a lancé le journaliste du Parisien, pour qui l’attitude de Neymar ne passe pas auprès de Leonardo, de Nasser Al-Khelaïfi et de l’ensemble de la direction du Paris Saint-Germain. Reste par ailleurs à savoir ce que Mauricio Pochettino, probable futur entraîneur du club francilien, pensera de tout cela…