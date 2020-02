PSG : Neymar au repos, l'humiliation ultime pour Lyon ?

Dans : PSG.

Même si Neymar a repris l'entraînement, le PSG pourrait laisser le Brésilien au repos contre Lyon, estimant que ce match de L1 n'est pas du tout une priorité pour Paris.

C’est avec 25 points d’avance sur son adversaire de ce dimanche soir au Parc des Princes, à savoir l’Olympique Lyonnais, que le Paris Saint-Germain abordera cette rencontre classique de la Ligue 1. Et compte tenu de l’écart déjà fait même par rapport à l’OM, le PSG peut envisager cette grande affiche de la 24e journée avec aisance. Au point même que dans la perspective du déplacement à Dortmund en Ligue des champions, et afin de ne pas prendre des risques, le 18 février, Thomas Tuchel envisage sérieusement de laisser Neymar au repos. Déjà absent lors du match à Nantes, suite à son problème aux côtes, et même s’il a repris l’entraînement, l’attaquant du Paris SG et de la Seleçao pourrait être préservé contre l’OL.

Car même si battre Lyon est une priorité, arriver en Ligue des champions avec Neymar en forme est LA priorité des priorités. Le staff du Paris Saint-Germain ne veut prendre aucun risque, et on considère qu’avec son effectif Thomas Tuchel a largement les moyens de battre une équipe de l’OL dont la défense n’est pas le point fort. Autrement dit, avec Kylian Mbappé, Mauro Icardi et Angel Di Maria, le PSG peut se jouer de l’Olympique Lyonnais sans même avoir besoin de prendre le moindre risque avec Neymar. Un constat assez dur pour l’équipe de Rudi Garcia et de Jean-Michel Aulas, mais il est difficile de donner tort à Thomas Tuchel s’il fait ce choix.