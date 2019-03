PSG : Neymar au Real, un de ses amis commente la rumeur

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Ancien joueur du FC Barcelone désormais au Paris Saint-Germain, Neymar a souvent été annoncé de retour en Catalogne.

Cela a commencé depuis qu’il a posé ses valises dans la capitale française. Mais désormais, les rumeurs évoquent plus régulièrement une signature chez l’ennemi, à savoir le Real Madrid. Le transfert semble encore improbable malgré les échecs et surtout ses absences en Ligue des Champions ces deux dernières années. Le PSG n’est pas vendeur, mais le Brésilien a récemment confié que la perspective de jouer au Real ne pouvait laisser aucun joueur indifférent. De quoi remettre une pièce dans la machine. La presse espagnole s’est donc empressée de demander à son compatriote et ami Arthur, qui évolue au FC Barcelone, ce qu’il pensait de sa possible signature au Real Madrid.

« La rumeur Neymar au Real ? C’est quelque chose qu’il doit décider lui-même avant tout et ensuite avec sa famille. En tant qu’ami, je ne peux que lui souhaiter le meilleur. Je ne sais pas ce qu’il décidera, pour quelle équipe il voudra jouer. S’il veut rester au PSG ou s’il veut rejoindre une autre équipe. En tant qu’ami, je ne peux lui souhaiter que le meilleur. Je ne peux rien dire de plus. Je ne sais absolument rien concernant son futur », a livré le milieu de terrain, très prudent sur ce dossier dont il ne veut pas se mêler, si ce n’est pour faire comprendre que seul Neymar peut choisir ce qu’il fera de sa carrière.