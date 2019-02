PSG : Neymar au Brésil, Tuchel lui fixe déjà un rendez-vous à Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

La semaine passée, Neymar est parti passer quelques jours au Brésil, la star du Paris Saint-Germain ayant embarqué avec lui deux membres du staff médical du club de la capitale afin de continuer sa récupération suite à sa blessure au pied droit. Interrogé ce lundi, sur les informations qu'il a de l'évolution du souci physique de Neymar, Thomas Tuchel est resté prudent, tout en reconnaissant qu'il avait déjà fixé les limites du voyage brésilien de son attaquant.

L'entraîneur allemand a été très clair, Neymar Jr doit prévoir de revenir à Paris avant le mercredi 6 mars prochain. Et cette date n'est pas lancée au hasard. « Avec Ney (Ndlr : Neymar), il y a beaucoup de décalage horaire, donc c’est difficile de communiquer. Mais nous nous écrivons, et je sais qu’il est bien quand il est au Brésil, chez lui. C’est bien pour lui, mais pour nous c’est important qu’il rentre avant le match contre Manchester United, il sera ici pour nous aider, et aussi pour nous soutenir. C’est une phase importante pour l’avenir afin qu'il revienne avec beaucoup de force. J’espère qu’après Manchester United il pourra commencer à reprendre l’entraînement et nous aider sur le terrain », a expliqué Thomas Tuchel, décidé à vite pouvoir compter sur Neymar. Surtout si le Paris Saint-Germain se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des champions, ce qui semble probable.