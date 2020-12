PSG : Neymar au Brésil, stop à la polémique débile !

Dans : PSG.

Victime d’une grosse entorse à la cheville contre l’Olympique Lyonnais le 13 décembre, Neymar a déclaré forfait pour les matchs de la fin d’année 2020.

Le n°10 du PSG a manqué les matchs contre Lorient, Lille et Strasbourg en Ligue 1. La trêve hivernale arrivant dans la foulée de ces trois rencontres de championnat, Neymar a été autorisé à rentrer au Brésil afin de se faire soigner chez lui et de passer les fêtes de Noël avec ses proches. Une information qui n’a pas manqué de faire réagir, alors qu’il est régulièrement arrivé à Neymar de prendre la poudre d’escampette et de s’envoler pour le Brésil en pleine saison depuis sa signature au PSG. Il n’y a en revanche aucune polémique à créer en cette fin d’année 2020 selon Habib Beye, lequel a indiqué en plein direct sur l’antenne de Canal + qu’il était totalement logique que Neymar se fasse soigner chez lui à cette période de l’année.

« En même temps, il ne faut pas avoir ce mauvais débat s'il y en avait un. On peut avoir ce débat "il est parti au Brésil", mais je peux vous garantir que lorsque vous jouez à l'étranger vous êtes blessé on vous laisse partir chez vous, on vous laisse partir à droite et à gauche. Quand vous avez une blessure qui ne nécessite pas que vous soyez à Paris pour aller plus vite dans votre capacité à revenir, cela se fait dans tous les clubs et ce n'est pas juste au Paris Saint-Germain » a indiqué l’ancien capitaine de l’Olympique de Marseille durant la retransmission du match entre le PSG et Strasbourg mercredi soir (4-0). Une explication qui éteint donc toutes les polémiques alors que beaucoup imaginaient une blessure diplomatique de la part de Neymar dans le but de rentrer plus tôt chez lui au Brésil.