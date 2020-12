PSG : Entorse mais rien de plus grave pour Neymar !

Dans : PSG.

Au lendemain du match PSG-OL, marqué notamment par la blessure de Neymar, le Paris Saint-Germain a fait un premier bilan médical concernant la star brésilienne.

Le PSG a craint le pire pendant quelques minutes pour Neymar, victime d’un geste de Thiago Mendes dans le temps additionnel du choc entre Paris et Lyon. Mais très rapidement le staff médical a exclu la possibilité d’une fracture ou même d’un souci ligamentaire. Cependant, le Paris Saint-Germain attendait que son joueur passe ce lundi midi des premiers examens afin d’en savoir un peu plus sur la gravité du problème. Même si Neymar souffre d’une entorse, les premiers résultats, à confirmer, sont plutôt positifs. C’est du moins le message envoyé par le PSG via un communiqué médical.

« Le bilan clinique et radiologique de Neymar JR, dans les suites du mécanisme d’entorse de la cheville gauche survenue hier soir, est rassurant. Un nouveau point et de nouveaux examens seront effectués dans 48 heures », indique le Paris Saint-Germain, qui risque cependant de devoir se passer de Neymar pour toute la fin de l’année, alors même que le calendrier du PSG est plutôt musclé en Ligue 1. Mais au moins, l’attaquant brésilien sera remis pour la reprise en 2021 et pour un double rendez-vous que Neymar doit attendre avec impatience, à savoir ses retrouvailles avec le FC Barcelone et Lionel Messi. Lui qui rêvait de retrouver le sextuple Ballon d’Or, son vœu a été réalisé, et à priori ce n’est pas Thiago Mendes qui le privera de cela.