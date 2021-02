PSG : Neymar au bord du burn-out, il craque !

Dans : PSG.

Blessé à un adducteur et absent pendant un mois, Neymar va donc louper le grand rendez-vous du Paris Saint-Germain face au FC Barcelone en Ligue des Champions…

Depuis le tirage au sort de décembre, Neymar n’attendait qu’une seule chose : faire son retour au Camp Nou sous le maillot du PSG. Mais malheureusement pour lui, l'international brésilien ne participera pas à ce huitième de finale aller de C1. Victime « d’une lésion du long adducteur gauche » lors de la victoire francilienne à Caen en Coupe de France mercredi, le joueur de 29 ans va être indisponible quatre semaines. Par conséquent, Neymar va louper le match du club de la capitale française à Barcelone, mardi prochain. Une blessure de plus qui va encore une fois l’empêcher de participer aux grands rendez-vous de la saison du PSG. De quoi l’attrister au plus haut point.

« La tristesse est grande, la douleur immense, les larmes constantes. Une nouvelle fois, je vais arrêter de faire pour un temps ce que j’aime le plus au monde : jouer au football. Parfois, je me sens dérangé par mon style de jeu, par mes dribbles et les tacles que je finis toujours par recevoir. Je ne sais pas si je suis le problème ou si c’est ce que je fais sur le terrain… Cela m’attriste vraiment. Cela me rend très triste de devoir entendre des joueurs, des entraîneurs, des commentateurs ou autres dire "il doit prendre", "il tombe tout le temps", "c’est une pleureuse", "c’est un enfant gâté"… Sincèrement, cela m’attriste et je ne sais pas jusqu’à quand je supporterai ça. Moi, je veux juste être heureux en jouant au football, RIEN D’AUTRE », a expliqué, sur Instagram, Neymar, qui va désormais faire son maximum pour être présent au match retour, le 10 mars prochain au Parc des Princes.