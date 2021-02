PSG : Neymar forfait contre le FC Barcelone !

Dans : PSG.

Neymar a passé des examens ce jeudi après sa blessure contre Caen. Le résultat est tombé et la star brésilienne du PSG ratera le déplacement à Barcelone et sera absent 4 semaines.

Si du côté espagnol on pensait que Neymar et le PSG bluffaient lorsque mercredi soir ils avaient suggéré que la blessure du joueur brésilien pouvait le priver du déplacement de mardi prochain au Camp Nou, ce n’est hélas pas le cas. Car quelques heures après son retour de Normandie, Neymar, sorti à l’heure de jeu en se plaignant d’un adducteur, a passé des examens et des radios à l’Hôpital Américain de Neuilly, et les résultats ont hélas confirmé que l’ancien joueur du Barça ne sera pas en état de jouer le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. En effet, le PSG confirme Neymar est victime « d'une lésion de grade 2 aux adducteurs » et il doit donc déclarer forfait pour cette rencontre qu’il attendait avec une certaine impatience compte tenu de sa relation avec le Barça et certains de ses joueurs, dont Lionel Messi.

Depuis 2017, et sa signature au Paris Saint-Germain, c’est la troisième fois que Neymar rate sur blessure ce rendez-vous des huitièmes de finale en Ligue des champions, il n’y a que l’an dernier, à l’occasion du double choc face à Dortmund que la star du PSG avait tenu sa place. Bien évidemment il s’agit d’un énorme coup dur pour le club de la capitale, qui devra également composer sans Angel Di Maria, lui aussi forfait sur blessure pour cette rencontre aller face au Barça. La seule relative bonne nouvelle c’est que la rencontre retour se jouera presque un mois plus tard et Neymar pourrait avoir pleinement récupéré de sa blessure, même si cela n'est pas encore certain à 100% puisqu'on évoque 4 semaines d'absence. Dimanche dernier, le Brésilien n'avait joué qu'une partie du match contre l'OM, car il était à peine remis d'une gastro-entérite, mais Mauricio Pochettino avait tenu à le faire jouer contre Caen en Coupe de France. La polémique peut commencer.