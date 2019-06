PSG : Neymar attend deux jugements en une semaine !

Dans : PSG, Coupe de France, Coupe, Ligue des Champions.

Actuellement au Brésil, où il est autant occupé par les soins à sa cheville blessée qu'à sa défense face à l'accusation de viol dont il fait l'objet, Neymar va également avoir un oeil attentif à ce qui va être décidé mardi et mercredi de la semaine prochaine le concernant. Car on l'a un peu oublié compte tenu de l'hallucinante actualité de la star brésilienne du PSG, mais Neymar a fait appel de ses trois matches de suspension consécutifs à l'incident intervenu avec un supporter rennais après la finale de la Coupe de France perdue par le Paris SG le 27 avril dernier au Stade de France. Si Neymar a déjà purgé deux matches, il est pour l'instant toujours suspendu pour le Trophée des champions, match qui lance la saison et qui verra cette année le Paris Saint-Germain affronter...le Stade Rennais. Et c'est donc mercredi que la commission supérieure d'appel de la Fédération Française de Football décidera d'adoucir la sanction ou au contraire de l'alourdir.

Mais Neymar a également un autre dossier important, et peut-être même plus qui doit passer en appel. La star brésilienne a en effet contesté les trois matches de suspension infligés par l'UEFA suite à ses insultes proférées via les réseaux sociaux à l'encontre de Damir Skomina, arbitre du match retour de Ligue des champions entre le PSG et Manchester United. Neymar n'avait pas apprécié le penalty sifflé à l'ultime minute en faveur des Red Devils et l'avait fait savoir de manière peu courtoise. Et c'est donc mardi que l'UEFA décidera s'il maintient cette lourde punition de Neymar. Le Brésilien vit des heures délicates, c'est une évidence.