PSG : Neymar attaqué, son passeport visé

Neymar a subi une nouvelle attaque, visant son passeport désormais. Mercredi, nous apprenions que le n°10 du PSG était la cible d’une enquête au Brésil pour homophobie.

Une plainte qui fait suite à des enregistrements privés divulgués par la presse brésilienne. Il s’agit d’une conversation téléphonique entre Neymar et ses amis au sujet de l’ancien petit ami de Nadine Goncalves, la mère de Neymar. Très énervé par le comportement du jeune garçon, le meneur de jeu de Paris l’a qualifié de « petit pé... » tandis qu’un proche de Neymar a surenchéri en indiquant qu’il méritait de se voir « mettre un balai dans le c... ». Des propos qui ont fait le buzz au Brésil, à tel point donc qu’une plainte a été déposée par Agripino Magalhaes, militant LGBT.

Dans les colonnes du journal Globo, ce militant est cette fois passé aux menaces, indiquant qu’il demandait le retrait du passeport brésilien de Neymar ! « Moi, en tant que militant des droits de la population LGBT+, avec Me.Ângelo Carbone et une équipe d'avocats, je vais aujourd'hui au tribunal pour demander la saisie du passeport Neymar Jr » a-t-il indiqué, révolté par les propos tenus par Neymar et son ami. L’affaire n’a pas terminé de faire le buzz au Brésil, où l’on se demande si cette plainte a des chances de contrarier le retour en France de l’attaquant du Paris Saint-Germain. A ce sujet, rien ne semble certain à 100 %. Ce qui est sur en revanche, c’est que l’ancienne star du FC Barcelone est de nouveau mêlée à une affaire extra-sportive qui ne plaira sans doute pas trop à la direction parisienne. C'est désormais un Neymar pleinement concentré sur les finales de coupe et sur la fin de la Ligue des Champions qui est attendu à son retour du Brésil.