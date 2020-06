PSG : Neymar homophobe ? Une plainte déposée au Brésil !

Dans : PSG.

Un an après une plainte pour viol, qui a été classée, Neymar est cette fois attaqué en justice pour homophobie suite à la diffusion d'une discussion privée du joueur du PSG.

La presse brésilienne a diffusé ces derniers jours l’enregistrement d’une conversation téléphonique entre Neymar et des amis au sujet de l’ancien et éphémère petit ami de Nadine Gonçalves, la maman du joueur brésilien du Paris Saint-Germain. Furieux du comportement du jeune garçon en question, Neymar qualifie ce dernier de « petit pédé », tandis qu’un des interlocuteurs au téléphone estime que l’ex-compagnon de la mère du footballeur méritait de se voir « mettre un balai dans le cul ». Les tabloïds locaux se sont évidemment délectés de cette discussion, tout cela au milieu d’une histoire sentimentale forcément spectaculaire et digne d’une telenovela. Mais pour Neymar l’affaire pourrait prendre une autre tournure.

Après avoir entendu cette conversation téléphonique privée, mais qui ne l’était plus, un militant LGBT brésilien a décidé que la star brésilienne du PSG avait clairement tenu des propos homophobes. Et Agripino Magalhaes, c’est le nom du plaignant, a décidé de porter plainte contre Neymar pour homophobie, même s'il n'est pas directement visé par les propos en question. C’est désormais le parquet de Sao Paulo qui va étudier cette affaire, et un procureur local devra déterminer si cette plainte est justifiée, et si le joueur du Paris Saint-Germain doit faire l’objet de poursuites judiciaires ou pas suite à ces propos téléphoniques. Interrogé par l’Agence France Presse, le clan Neymar n’a pas souhaité commenter cette affaire qui ne fait que commencer. L'an dernier, le même joueur avait été visé par une plainte pour viol, l'affaire étant ensuite classée par la justice brésilienne, la plaignante n'ayant clairement pas les idées très claires.