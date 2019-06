PSG : Neymar alerte l'Emir du Qatar, il veut plaquer Paris

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Depuis deux semaines maintenant, la presse ne parle plus que de ça, aussi bien en Espagne qu’en France. Neymar veut quitter le Paris Saint-Germain, et les déclarations de Nasser Al-Khelaïfi la semaine passée n’ont fait qu’alimenter les rumeurs. Déterminé à signer un retour éclatant au FC Barcelone, l’international brésilien aurait d’ores et déjà communiqué ses envies de départ au cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, à en croire les informations obtenues par le média généraliste espagnol El Pais.

Le média confirme que Neymar et le FC Barcelone n’auront pas de mal à trouver un accord. En revanche, les négociations seront moins fluides et bien plus compliquées entre le champion d’Espagne en titre et le Paris Saint-Germain. Notamment car Nasser Al-Khelaïfi campe sur ses positions, lui qui réclame un gros chèque en cash pour sa star, recrutée à prix d’or il y a deux ans. L’option d’un échange à un ou plusieurs joueurs est donc, pour l’heure exclue. Même si du côté de la presse britannique, on affirmait avec certitude au cours des dernières heures que le président parisien ne serait pas insensible à une transaction incluant Philippe Coutinho et Ousmane Dembélé en échange de Neymar. Assurément dans ce dossier, il devient difficile de démêler le vrai du faux…