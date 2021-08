PSG : Neymar agacé, il n’a pas pris un gramme

Dans : PSG.

Ces derniers jours, Neymar fait beaucoup parler de lui en raison d’une possible prise de poids importante durant ses vacances.

Finaliste de la Copa America avec le Brésil, le n°10 du Paris Saint-Germain profite encore de quelques jours de vacances avant son retour à l’entraînement au Camp des Loges. Au contraire de Kylian Mbappé, Neymar n’a pas fait le choix d’écourter ses vacances. Il faut dire que l’international brésilien profite de son repos comme il se doit, un peu trop peut-être. Sur les réseaux sociaux, de nombreux clichés de Neymar, torse-nu, ont filtré. Et on peut entrevoir un ventre tout de même bien arrondi pour la star du Paris Saint-Germain, surtout par rapport à ses dernières photos à la Copa America, ce qui a logiquement tendance à inquiéter les supporters et les observateurs du club francilien.

Son entourage dément une prise de poids

Ce début de polémique a toutefois le don d’agacer le clan Neymar, à en croire les informations obtenues par Le Parisien. Et pour cause, l’entourage de l’attaquant du PSG affirme au journal régional que Neymar n’a absolument pas pris de poids, et que cette polémique est donc purement et simplement de la fantaisie. Après de savoureuses vacances à Ibiza, Neymar doit reprendre l’entraînement vendredi avec le PSG. Le staff médical de Mauricio Pochettino sera donc très rapidement fixé sur le poids de Neymar. Nul doute que si l’ancienne star du FC Barcelone et de Santos revient de vacances avec trois, cinq ou sept kilos en trop, cela ne manquera pas de faire polémique. Un spécialiste qui suit la diététique chez les footballeurs de Ligue 1 auprès des clubs rappelle ainsi dans le journal francilien qu'une prise de poids de 1 à 3 kg est autorisée, voire compréhensible. Pas plus, surtout quand on connaît la fragilité du corps de Neymar, facilement sujet aux blessures musculaires, et qui met de plus en plus de temps à retrouver son meilleur niveau après des soucis physiques.