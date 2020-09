PSG : Neymar a-t-il respecté les consignes ? Son Classique en dépend

Dans : PSG.

Autorisé à reprendre l’entraînement vendredi, Neymar pourrait bien retrouver les terrains dimanche lors du choc face à l’Olympique de Marseille. Tout dépendra de sa condition physique.

Difficile de savoir avec quelle équipe le Paris Saint-Germain affrontera l’Olympique de Marseille dimanche soir. Parmi les joueurs testés positifs au Covid-19, plusieurs d’entre eux auront déjà reçu le feu vert du staff médical pour réintégrer le groupe. C’est notamment le cas de Neymar qui a fièrement annoncé son retour à l’entraînement collectif vendredi. Suffisant pour être aligné deux jours plus tard dans le Classique ? L’entraîneur Thomas Tuchel en doute fortement. Mais selon Damien Degorre, tout dépendra de la condition physique de l’attaquant brésilien qui ne devait pas s’entretenir pendant son isolement.

« Neymar et Di Maria vont s’entraîner collectivement ce samedi. Je ne sais pas ce que Neymar a fait pendant les sept jours où il était à l’écart, isolé. Normalement, il n’avait pas le droit de faire d’activité physique, a rappelé le journaliste sur le plateau de La Chaîne L’Equipe. Avec ce coronavirus, ils craignent les attaques du myocarde, ils demandent aux athlètes de ne pas faire de sport. Je ne sais pas si Neymar s’est entretenu ou pas. Je ne sais pas où il en est physiquement. Le risque médical est a priori écarté. Risque de blessure ? On ne peut pas l’écarter. » Et tant que ce risque existe, le coach allemand ne titularisera sans doute pas son numéro 10 dans une rencontre qui s'annonce riche en intensité.