PSG : Neymar contre l'OM ? Pourquoi Tuchel n'est pas chaud

Quel visage pour le PSG face à l’OM ? Si c’est celui affiché ce jeudi soir à Lens, la formation olympienne risque tout de même de prendre ses aises au Parc des Princes avec un adversaire bien moins capable de maitriser le ballon et de placer des attaques fulgurantes que par le passé.

Au niveau du règlement, Thomas Tuchel pourrait en théorie compter sur le retour de plusieurs joueurs. Pas Kylian Mbappé, mais Neymar, Paredes et Di Maria, qui ont été les premiers cas positifs de retour à Ibiza la semaine dernière. Sans entrainement depuis la finale de la Ligue des Champions qui date tout de même d’il y a trois semaines, le risque est tout de même grand de solliciter les organismes aussi brutalement, et Thomas Tuchel en est parfaitement conscient. Il n’entend pas aligner tout le monde d’entrée de jeu, et se réserve le droit de faire appel à ses stars en fonction de l’état de forme et des besoins.

« Je ne sais pas. Si c'est possible, peut-être que quelques joueurs vont jouer. Mais s'ils jouent, ce sera avec un entraînement. Que va-t-on attendre de ces joueurs? Oui, on va peut-être donner des minutes pour le volume. Mais si par exemple Neymar joue, si Angel Di Maria joue... Ils jouent mais avec un entraînement, après deux semaines sans. Je n'attends pas trop. S'ils sont là ok, mais physiquement, je ne peux pas vraiment attendre qu'ils soient décisifs », a prévenu l’entraineur du PSG, qui pourrait être tenté d’aligner Neymar et Di Maria pour quelques minutes, avec pourquoi pas un éclair ou un coup de pied arrêté pour faire la différence dans le choc face à l’OM… C’est ce que le Paris SG peut espérer de mieux à l’heure actuelle.