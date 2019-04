PSG : Neymar a rendu visite au Roi Pelé à l'hôpital

Dans : PSG, Ligue 1.

Toujours hospitalisé dans un établissement parisien, suite à un petit coup de fatigue intervenu la semaine passée après une opération marketing avec Kylian Mbappé, Pelé ne devrait plus tarder à sortir, son entourage affirmant que la légende du football attendait désormais le feu vert des médecins pour quitter l'hôpital. Et ce lundi, Pelé a apprécié de recevoir la visite d'un de ses compatriotes et pas n'importe lequel.Neymar Jr, le joueur du Paris Saint-Germain est en effet venu prendre des nouvelles et a rendu hommage, via les réseaux sociaux, au « Roi Pelé ». Ce lundi, Neymar et ses coéquipiers du PSG étaient au repos, l'entraînement ne reprenant que mercredi.