PSG : Neymar a consulté le Barça, et a refusé un conseil !

Ce n'est pas un secret, Neymar se rend actuellement une fois par semaine à Barcelone afin de subir des injections de Plasma Riche en Plaquettes (PRP), cela devant lui permettre de récupérer plus efficacement de sa récente fracture au 5e métatarse du pied droit. Dans la capitale catalane, la star brésilienne du Paris Saint-Germain est traitée par le Docteur Ramon Cugat, éminent spécialiste. Mais selon le Mundo Deportivo, avant de faire son choix, suite à sa blessure, Neymar a également consulté le médecin du FC Barcelone afin d'avoir son avis sur ce qu'il devait faire suite à ce nouveau problème au pied.

Selon le quotidien sportif très proche du Barça, le médecin du FC Barcelone a conseillé à Neymar Jr de se faire à nouveau opérer, estimant que cela était plus judicieux compte tenu de la nature de la blessure. Mais, même si le praticien de son ancien club le connaît bien, le joueur brésilien du PSG a finalement décidé de ne pas recourir une nouvelle fois à la chirurgie et de tenter une méthode plus douce. L'avenir dira si Neymar a bien fait, ou pas, de ne pas suivre les conseils du médecin du FC Barcelone, si toutefois cette consultation pour le moins étonnante à vraiment eu lieu.