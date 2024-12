PSG ‍: Kimpembe, c’est une terrible douche froide

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Pressenti proche d’un retour avec le PSG puisque dans le groupe à Munich, Presnel Kimpembe vient seulement de se faire expliquer que ce n’était pas du tout le cas.

Revenu dans le groupe à l’occasion du match face au Bayern Munich, Presnel Kimpembe pensait bien être sur la bonne pente pour retrouver les terrains de Ligue 1 d’ici la fin de l’année 2024. Mais depuis, le défenseur central du PSG très longtemps blessé n’a pas trouvé grâce aux yeux de Luis Enrique. Ce dernier l’a encore écarté pour le match de ce vendredi soir à Auxerre, et ne semble pas compter sur lui pour tout de suite. Cette situation avait déjà irrité le champion du monde français la semaine dernière, lui qui estime qu’après un mois et demi d’entrainement, il est de nouveau capable d’être au moins sur une feuille de match.

Kimpembe, mascotte du PSG au Bayern

Ce n’est pas du tout ce que pense son entraineur, pour qui le joueur n’est pas en état de disputer une rencontre de haut niveau. Sa présence dans le groupe à Munich était plus une récompense pour son retour et un espoir de le voir transcender ses coéquipiers avec son expérience et sa rage de vaincre, mais il n’y avait aucune intention de l’utiliser. Pour le staff du PSG, le défenseur de 29 ans est encore loin d’un retour au niveau suffisant pour jouer et ce ne devrait pas être le cas pour l’année 2024 selon les indiscrétions récoltées par RMC. Ses prochaines séances d’entrainement détermineront s’il se rapproche d’un retour dans le groupe pour les matchs, mais Kimpembe, qui ne semble pas avoir compris qu’il était encore loin d’un retour, a eu du mal à digérer cette information après avoir été appelé pour le match de Ligue des Champions en Allemagne.