PSG : Neymar à Barcelone, l'assaut final !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Plusieurs noms ont été cités ces dernières semaines pour entrer dans un deal entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone afin d'aboutir au transfert de Neymar Jr. Mais rien ne semble avoir réellement convaincu l'Emir du Qatar de lâcher sa star, car du côté de Doha si on veut bien inclure des joueurs dans un transfert, il faudra aussi du cash, et pas seulement un euro symbolique. Mais à ce stade du mercato, les négociations sont désormais à l'arrêt et les regards se tournent du côté de Josep Maria Bartomeu, lequel s'est pour l'instant contenté de déclarations sibyllines sur le cas Neymar. Mais Sport l'affirme ce mercredi, le président du FC Barcelone est désormais le dernier et meilleur atout du club catalan pour débloquer la situation. Et ce dernier va passer à l'action, ce que le journal résume d'un « L’assaut final » qui barre sa Une.

Les intermédiaires désignés par le clan Neymar, et notamment Pini Zahavi, n'ayant pas réussi à faire bouger les lignes, c'est Josep Maria Bartomeu qui va entrer dans la danse, en faisant ce que Leonardo réclame depuis des semaines, à savoir une vraie offre officielle. Le directeur sportif du PSG l'a dit et répété, à ce jour il n'a pas eu la moindre proposition à transmettre à Nasser Al-Khelaifi pour Neymar, mais les choses devraient rapidement changer. Sport ne précise cependant pas comment le FC Barcelone veut essayer de convaincre le Paris Saint-Germain de céder sa star brésilienne, mais au moins le Barça va essayer. Tout cela à un mois de la fin du mercato estival, le feuilleton va donc continuer.