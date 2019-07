PSG : Neymar à Barcelone, c'est impossible pour deux raisons

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Dans le viseur du FC Barcelone au mercato, Neymar est au cœur des rumeurs en ce mercato estival.

Et elles sont nombreuses en ce début de semaine. L’une d’entre elles indique par exemple que le Paris Saint-Germain a revu à la baisse ses prétentions salariales dans ce dossier, et ne réclamerait plus que 180 ME au champion d’Espagne en titre pour laisser filer son numéro dix. C’est toujours trop cher selon Etienne Moatti, lequel a indiqué sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe que jamais le Barça ne sera en mesure de payer une grosse indemnité en plus du salaire colossal de Neymar.

« 180 ME et le Barça achète ? Non, toujours pas. De toute façon, il n’y a pas que le transfert, il y a aussi le salaire. A 3 ME net par mois, Barcelone, c’est encore plus compliqué pour eux de proposer ça. Il faudrait que Neymar accepte lui-même de baisser son salaire, je ne vois pas tout ça se faire. Et de toute façon, il n’y a quasiment pas de contacts entre les deux clubs. L’aspect financier fait peur, car c’est uniquement ça, puisque sur la valeur, il doit forcément intéresser du monde. Enfin j’espère pour lui » a indiqué le journaliste dans des propos rapportés par FootRadio.com. Reste maintenant à voir si tout cela se confirmera, et si Neymar restera une saison de plus au PSG.