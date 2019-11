PSG : Ne comparez par le Parc avec des stades anglais

Dans : PSG.

Même s’il n’a pour le moment qu’un temps de jeu limité, Ander Herrera a rapidement été adopté par les supporters du PSG.

Le milieu de terrain n’est pas du genre à faire des esclandres sur son temps de jeu et a prévenu qu’il donnerait tout pour l’équipe, avec comme ambition de faire des kilomètres en plus pour que Neymar ou Mbappé n’aient pas à les faire. De quoi se faire adopter dans le vestiaire, mais aussi dans les tribunes, où le Parc des Princes adore aussi les joueurs comme Cavani qui donnent tout pour le maillot. Les supporters vont encore plus l’adorer après l’interview donnée par l’Espagnol dans les colonnes de So Foot.

« Déjà, c'est un stade qui a toujours été spécial pour moi, car c'est le théâtre du plus gros exploit de l'histoire de mon club. C'est là que le Real Saragosse a remporté la Coupe des Coupes contre Arsenal (en 1995). Maintenant que j'y joue, je le trouve encore plus beau. Non, mais t'as vu l'ambiance qu'il y a au Parc ? Quand les virages se mettent à chanter en choeur, c'est fabuleux. Ici, j'ai l'impression que les tribunes vibrent plus qu'en Angleterre. Là-bas, en général, il y a une très bonne ambiance, mais comme les supporters sont dispersés un peu partout dans le stade, on sent moins de ferveur. Ibrahimovic m'a toujours parlé avec tendresse du PSG et de Paris. Il garde de bons souvenirs de son passage ici », a souligné Ander Herrera à propos de l’enceinte de la Porte d’Auteuil qui a retrouvé de la voix ces dernières saisons grâce au retour des Ultras.