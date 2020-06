PSG : Ndombélé rêve de Paris, le Barça vient tout casser

Dans : PSG.

À la recherche d’un milieu de terrain de qualité pendant ce mercato estival, le Paris Saint-Germain a des vues sur Tanguy Ndombele, l’ancien de l’OL aujourd’hui à Tottenham.

Durant ce marché des transferts, le club de la capitale va se montrer particulièrement actif. Puisqu’après avoir bouclé le transfert définitif de Mauro Icardi pour 50 ME, Leonardo va recruter de nombreux joueurs, en défense, au milieu et en attaque. Afin de renforcer l’entrejeu de Thomas Tuchel, qui n’est pas si dégarni que cela, le directeur sportif veut recruter un milieu au profil plutôt défensif. Mais le PSG n’exclut pas non plus de prendre un joueur plus relayeur. Un profil qui colle parfaitement à celui de Tanguy Ndombele. Transféré de Lyon à Tottenham pour 60 millions en 2019, l'international français est déjà sur le départ chez les Spurs. En froid avec son entraîneur José Mourinho, le joueur de 23 ans veut faire ses valises dès cet été. Et selon les informations de L’Equipe, l’ancienne pépite d’Amiens se retrouve dans le viseur du PSG, comme il y a quelques mois.

Originaire de la région parisienne et fan du PSG, Ndombele pourrait sauter sur cette occasion. Sauf que le Barça ne l’entend pas de cette oreille. Pour arriver à ses fins, le club catalan serait prêt à proposer un échange entre le Français et Philippe Coutinho, selon Sport. Prêté au Bayern Munich jusqu’à la fin de la saison, le Brésilien va revenir au FCB cet été. Mais la formation de Lionel Messi espère se séparer définitivement de l’ancien milieu de Liverpool, recruté pour 145 ME en 2018. Si ce potentiel échange Ndombele - Coutinho pourrait être bénéfique à toutes les parties, Tottenham espère plutôt récupérer un chèque de 50 ME dans cette affaire. Autant dire que Paris a encore sa chance, même si le PSG, qui ne dispose que d’une enveloppe de 70 ME pour cet été, ne dépensera pas plus de 40 ME pour faire revenir Ndombele en Ligue 1.