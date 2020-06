PSG : L’Emir plafonne le mercato de Paris à 70 ME

Dans : PSG.

Les strass et les paillettes, ce n’est pas pour cet été au Paris Saint-Germain, qui se prépare à un mercato malin.

Dans les colonnes du Journal du Dimanche, Leonardo indiquait il y a deux semaines que le PSG sera dans l’obligation d’être « créatif » afin de trouver les « bonnes solutions pour pas trop chères ». Le décor est planté : la volonté du Paris Saint-Germain n’est pas de recruter à tout va en claquant des millions d’euros sur le marché des transferts. Le champion de France a déjà réalisé un effort significatif en lâchant près de 60 ME bonus compris pour le transfert de Mauro Icardi, et il ne compte pas répéter ce genre d’opération cet été. La preuve, Le Parisien indique dans son édition du jour que l’enveloppe mercato du PSG ne dépasse pas les 70 ME…

Autant dire que pour renforcer son milieu de terrain et combler les départs de Thomas Meunier, Tanguy Kouassi et de Thiago Silva, la direction parisienne devra se montrer très maline et pleine d’astuces. Néanmoins, cette enveloppe mercato assez limitée à première vue pourrait augmenter au fil du mercato, si jamais le Paris SG venait à trouver des portes de sorties à certains indésirables, comme c’est par exemple le cas de Leandro Paredes et surtout de Julian Draxler. Mauvaise nouvelle : les deux hommes ne semblent pas avoir du tout l’intention de bouger. Un constat surtout valable pour l’international allemand, lequel a très clairement signifié à sa direction qu’il était prêt à partir libre de tout contrat en juin 2021. Un coup dur pour Leonardo, lequel pourrait plus que jamais utiliser la formule des prêts lors du prochain mercato estival afin de renforcer à moindre coût l’effectif de Thomas Tuchel…