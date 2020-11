PSG : Navas sacrifié, Leonardo est fou !

Dans : PSG.

Le PSG est prêt à prendre une décision qui va en surprendre plus d'un au poste de gardien de but, avec le possible départ de Keylor Navas en fin de saison.

Il n’y a pas de « petits » matchs pour Keylor Navas. Le gardien du PSG est une référence à son poste en ce qui concerne son niveau de performance, sa régularité, et sa motivation. Il l’a encore une fois montré contre Nantes en réalisant une partie solide, avec un pénalty arrêté pour éviter aux Canaris de revenir au score. Autant dire que le Costaricien fait l’unanimité dans les cages. Mais attention, avec Leonardo, cela ne garantit rien. Le directeur sportif parisien l’a déjà montré par le passé, quand il a une idée en tête, il fait en sorte de tout faire pour que cela se réalise. Et c’est le cas avec Gigi Donnarumma.

Le portier italien arrive en fin de contrat au Milan AC, et est considéré par le dirigeant brésilien comme l’avenir à son poste pour le PSG. Problème, Keylor Navas a encore un contrat longue durée jusqu’en 2023, et il est évident vue ses dernières performances qu’il n’est pas sur le déclin, malgré ses 33 ans. Impossible pour l’ancien du Real Madrid de s’imaginer prendre place sur le banc si jamais Leonardo décidait de tout miser sur Donnarumma l’été prochain. Mais la donne serait similaire en face selon Don Balon, qui affirme que le gardien italien est très intéressé par l’idée de rejoindre le PSG, mais n’envisage pas une seconde, même pour une saison, d’occuper un poste de doublure derrière Keylor Navas. Et si un choix devait être effectué, le média espagnol affirme que c’est Navas qui serait poussé vers la sortie, en raison de son âge plus avancé. Un choix qui serait difficile à accepter pour les supporters, et qui serait aussi compliqué à valider financièrement, sachant le contrat en or que possède le dernier rempart du Costa-Rica.